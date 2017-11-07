Шварцнеггер обратился к Кличко

На кадрах, появившихся в микроблоге Кличко-младшего в Twitter, Шварцнеггер похвалил Кличко-старшего за проделанную работу, а также назвал "настоящим лидером".
"Мы скоро увидимся в твоем городе, в Киеве", — заключил актер.
A message to the mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko after the morning workout. #kiyvsmartcityforum pic.twitter.com/iq2Gyj4Z1n— Klitschko (@Klitschko) 6 ноября 2017 г.
Ранее городской голова Виталий Кличко заявил, что в Киев приезжают жители всех областей Украины, потому что здесь самые высокие зарплаты и отсутствует безработица.