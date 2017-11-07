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    Шварцнеггер обратился к Кличко

    (обновлено: )309
    Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко разместил видео, на котором он запечатлен с американским актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером.
    Арнольд Шварцнеггер и Владимир Кличко
    twitter.com/Klitschko

    На кадрах, появившихся в микроблоге Кличко-младшего в Twitter, Шварцнеггер похвалил Кличко-старшего за проделанную работу, а также назвал "настоящим лидером".

    "Мы скоро увидимся в твоем городе, в Киеве", — заключил актер.

    ​​Ранее городской голова Виталий Кличко заявил, что в Киев приезжают жители всех областей Украины, потому что здесь самые высокие зарплаты и отсутствует безработица.

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