Шварцнеггер обратился к Кличко

На кадрах, появившихся в микроблоге Кличко-младшего в Twitter, Шварцнеггер похвалил Кличко-старшего за проделанную работу, а также назвал "настоящим лидером".

"Мы скоро увидимся в твоем городе, в Киеве", — заключил актер.

​​Ранее городской голова Виталий Кличко заявил, что в Киев приезжают жители всех областей Украины, потому что здесь самые высокие зарплаты и отсутствует безработица.