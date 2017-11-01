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    Политика

    Против Кличко начали расследование о коррупции

    (обновлено: )17221
    Как отмечается, Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками — Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения.
    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Национальное агентство предотвращения коррупции начало сбор данных относительно возможной коррупции в действиях мэра Киева Виталия Кличко.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    Основанием для таких действий стало расследование программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый", который выходит на 24 Канале) "Чартер на троих". В нем журналисты установили, что Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками — Максимом Микитасем и Вадимом Столаром (экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов").

    В комментарии программе "Схемы" мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Микитася и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет из "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

    Однако в НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения по ст. 172 ч.5 и 172 ч.2.

    Виталия Кличко приглашают прийти в четверг, 2 ноября, на 11:00 на допрос в НАПК и дать объяснения.

    Напомним, в ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где якобы продавали наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

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