Против Кличко начали расследование о коррупции

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Национальное агентство предотвращения коррупции начало сбор данных относительно возможной коррупции в действиях мэра Киева Виталия Кличко.

Основанием для таких действий стало расследование программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый", который выходит на 24 Канале) "Чартер на троих". В нем журналисты установили, что Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками — Максимом Микитасем и Вадимом Столаром (экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов").

В комментарии программе "Схемы" мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Микитася и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет из "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

Однако в НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения по ст. 172 ч.5 и 172 ч.2.

Виталия Кличко приглашают прийти в четверг, 2 ноября, на 11:00 на допрос в НАПК и дать объяснения.

Напомним, в ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где якобы продавали наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.