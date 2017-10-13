Виталий Кличко: инициативы мэра в состоянии шокировать

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Похоже, в столице опять грядет транспортная "революция". Киевские власти в очередной раз заявили о планах отменить часть маршруток, чтобы бороться с пробками. И это с учетом того, что новые автобусные маршруты создаются со "скрипом", а трамвайные пути продолжают убирать.

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Однако, похоже, мэра это никак не смущает. Как заявил Кличко эфире телеканала "Прямой", в Киеве большинство улиц не рассчитаны на такое количество транспорта, так как строились после Второй мировой войны.

По его мнению, в столице необходимо отменить часть маршруток, которые перевозят меньше пассажиров, чем автобусы и троллейбусы, но создают нагрузку на дороги.

"Сюда следует отнести и отмены маршруток, которые перевозят значительно меньше пассажиров, чем автобусы и троллейбусы, но создают нагрузку на дороги", — подчеркнул мэр.

Еще одной причиной образования пробок, по мнению Кличко, является большое количество транзитного транспорта.

"У нас все города построены таким образом, что транспорт, следующий через город, должен проезжать через центр, создавая дополнительную нагрузку и ухудшая экологическую ситуацию. Этот вопрос мы решаем и работаем по Киевской обладминистрацией над тем, чтобы Большая Окружная была достроена", — добавил Кличко, уточнив, что этот вопрос решается.

Впрочем, о планах отменить часть маршруток киевские власти говорили еще в 2016 году. Тогда даже анонсировали запуск 19 новых автобусных маршрутов, которые соединят отдаленные спальные жилмассивы с центром города.

По словам Кличко, один автобус должен перевозить столько же пассажиров, как 10 маршруток. "Если останется такая динамика развития, как сегодня, то через два года у нас маршруток не будет", – отметил мэр. Однако вопрос так до конца и не был решен.

Умеет удивить

Впрочем, вот что не отнять у киевского мэра, так это умение удивлять жителей столицы.

То в начале сентября 2017 года Кличко с директором коммунального предприятия "Киевавтодор" Александром Густелевым на мотоцикле инспектировали отремонтированные дороги столицы. В частности, Воздухофлотский проспект.

То, в прошлом году киевская мэрия решила под конец зимы бороться со снегом путем строительства снегоплавильных станций. По мнению мэра Виталия Кличко, это позволило б экономить средства на вывозе снега. Хотя, по оценкам экспертов, снегоплавильная станция будет стоить Киеву от 0,5 млн долларов.

"Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды", — заверял Кличко.

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27 февраля 2017 года обвал Шулявского путепровода напугал киевлян и вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Но больше всех поразила реакция Виталия Кличко. Мэр Киева, приехав на место происшествия, среди предварительных причин обрушения называл то, что путепровод "устал".

"Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", — сказал Кличко. Такие слова мэра вызвали волну насмешек в сети.

Однако поистине запомниться Кличко успел уборкой снега.

С 5 на 6 февраля 2017 года снегопад парализовал движение в столице, пробки на дорогах достигали 10 баллов. И хотя снегопад начался с вечера, реакция властей последовала лишь утром. Чтобы чистить дороги было легче, мэр Виталий Кличко записал обращение, в котором призвал киевлян не садиться за руль без крайней необходимости и правильно парковаться. Соцсети в ответ взорвались фотожабами на снег и его "уборку" в Киеве.

Несмотря на все невзгоды, украинцы не забывали шутить: "А Кличко сегодня на велосипеде? Переживаю…".

Аналогичная ситуация произошла и в 2016 году. Пока киевляне пытались ездить по снежным заносам и ходить по сугробам, мэр Киева вместе с братом катался на лыжах.

В то же время еще в ноябре 2016 года во время интервью в эфире телеканала NewsOne Кличко признавался, что стал ненавидеть снег.

"Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро", — говорил Виталий Кличко.

По материалам из открытых источников интернет