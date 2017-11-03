наверх
03.11.201720:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Три боя Кличко вошли в рейтинг самых памятных в истории

    (обновлено: )58
    В список попал бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го. Также в рейтинге есть и бои Кличко против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).
    Боксеры Виталий и Владимир Кличко
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) обнародовала список самых запоминающихся в истории боев в супертяжелом весе, проводимых под эгидой организации, передает klitschko-brothers.

    Смотрите также: Тренировка Кличко, проданная на аукционе за 150 тыс грн

    В список попал бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го.

    Также в рейтинге есть и бои Кличко против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).

    Ранее бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил желание провести поединок с мэром Киева Виталием Кличко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Артем Сытник. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?