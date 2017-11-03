Три боя Кличко вошли в рейтинг самых памятных в истории

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) обнародовала список самых запоминающихся в истории боев в супертяжелом весе, проводимых под эгидой организации, передает klitschko-brothers.

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В список попал бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го.

Также в рейтинге есть и бои Кличко против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил желание провести поединок с мэром Киева Виталием Кличко.