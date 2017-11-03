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    Сирийская армия полностью освободила от ИГ город Дейр-эз-Зор

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    Сирия: США нанесли новый удар (339)

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    Сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента в городе.
    канал الاعلام الحربي المركزي в youtube

    Сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента в городе.

    "Сирийская армия вернула безопасность и освободила полностью Дейр-эз-Зор, уничтожив последний оплот ИГ в городе", — пишет агентство.

    Смотрите также: Удары ВКС РФ по "Джебхат ан-Нусре" в Сирии

    Группировка ИГ в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США начала против нее боевые действия. Россия проводит операцию против ИГ в Сирии с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

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