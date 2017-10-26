наверх
26.10.201715:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин заявил об освобождении более 90% территории Сирии

    Тема:

    Сирия: США нанесли новый удар (336)

    (обновлено: )28
    Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. По его словам, благодаря им "удалось в корне переломить ситуацию.
    Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание Совбеза РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Более 90 процентов территории Сирии уже освобождено от террористов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.

    Удар по террористам ИГ в Сирии подводными лодками ЧФ РФ. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Минобороны РФ: влиятельные полевые командиры ИГ убиты в Сирии

    "Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию. От террористов уже свободно более 90 процентов сирийской территории", — сказал президент.

    Он напомнил, что в тесном взаимодействии с сирийскими властями, зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения.

    "Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских военно-космических сил, нашей армии и флота. Необходимо и дальше укреплять этот потенциал, внедрять новые перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы", — отметил Путин.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин встретился с высшими офицерами в Кремле

    Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Шарики с места взрыва в Киеве
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Первый снег в Чернигове
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые