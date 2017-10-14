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    Дамаск потребовал от Турции вывести войска из Сирии

    (обновлено: )7210
    По словам источника в МИД Сирии, "турецкое вторжение не имеет ничего общего с договоренностями между странами-гарантами, достигнутое в астанинском процессе".
    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Дамаск потребовал от Турции немедленно вывести свои войска из сирийской провинции Идлиб, сообщило в субботу сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.

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    REUTERS Murad Sezer
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    Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

    Отмечается, что еще один конвой с тхникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

    "Сирийская Арабская Республика самым жестким образом осуждает вторжение турецких войск в провинции Идлиб, отмечая, что оно являет собой открытое посягательство на суверенитет и целостность сирийских земель и явное нарушение международного права", — сказал информированный источник в МИД.

    По словам собеседника агентства, "данное турецкое вторжение не имеет ничего общего с договоренностями между странами-гарантами, достигнутое в астанинском процессе".

    "Сирийская Арабская Республика требует немедленного вывода турецких войск с сирийской территории без каких-либо условий", — подытожил дипломат.

    На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируется на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

    По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в десяти районах Идлиба.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

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