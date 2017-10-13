Колонна военных Турции пересекла границу Сирии

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Восемь турецких танков, 50 бронетранспортеров и около 200 военнослужащих пересекли границу с Сирией и вошли на территорию провинции Идлиб, сообщает телеканал NTV в пятницу.

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Отмечается, что военнослужащие и бронетехника размещаются в Идлибе для контроля над зоной деэскалации.

Ранее о начале разведывательной операции в сирийском Идлибе в рамках создания в нем зоны деэскалации сообщил генштаб Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует с Москвой свои действия в Идлибе. По его словам, части ВС Турции будут размещены внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы — по внешнему периметру зоны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.