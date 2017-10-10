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10.10.201710:59
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    В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

    (обновлено: )22
    Многоцелевой истребитель Су-24
    ru.sputniknews.kz

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, экипаж погиб, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

    "Десятого октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", — рассказали в военном ведомстве.

    На земле разрушений нет. По докладу с места происшествия причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины, сообщили в Минобороны.

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