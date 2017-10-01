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    В московском госпитале умер российский полковник, раненный в Сирии

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    Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва полковник получил множественные ранения.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

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    Минобороны России/Facebook
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    "В Москве, в главном военном клиническом госпитале Минобороны России скончался полковник Валерий Федянин", — говорится в сообщении.

    В Минобороны пояснили, что 22 сентября полковник Валерий Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. "Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", — добавили в ведомстве.

    Согласно релизу, полковник был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России для оказания экстренной медицинской помощи.

    "Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось", — отметили в Минобороны.

    Напомним, ранее в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов.

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