Российские Су-24 наблюдали за испанским фрегатом в Черном мореl

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Два российских самолета Су-24 вели наблюдение за испанским фрегатом "Адмирал Хуан де Бурбон" в Черном море, сообщили в министерстве обороны королевства.

Наблюдение велось во вторник, уже после того, как закончились натовские учения "Морской щит-2017". В этот момент испанский корабль находился в международных водах. В учениях, проходивших с 1 февраля по 11 февраля, приняли участие 16 кораблей семи стран НАТО.

"Эти российские самолеты приблизились к фрегату. Речь идет об обычной практике, это нормально для этой морской зоны, где проходят операции", — пояснил источник РИА Новости.

Фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО, командование которой в настоящее время осуществляет Германия. На борту судна 200 моряков, а также вертолет SH-60B.

В четверг о наблюдении, которые несколько дней назад вели российские самолеты за испанским фрегатом, сообщило издание ABC cо ссылкой на военные источники.

Ранее официальный представитель Пентагона Мишель Баланса сообщила, что обеспокоена пролетом российских военных самолетов с выключенными транспондерами возле эсминца США Porter в Черном море 10 февраля.

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Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что никаких инцидентов 10 февраля с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с американским эсминцем Porter не было, а все полеты российской авиации над нейтральными водами Черного моря совершаются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.

В десятидневных совместных военно-морских учениях "Морской щит-2017" приняли участие около 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины, 16 боевых кораблей и 10 самолетов. Военные маневры проходили в восточной части Черного моря на площади порядка 80 тысяч квадратных километров.