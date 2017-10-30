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    Россия

    СМИ сообщили о возможности сокращения сил России в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (338)

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    По информации СМИ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Москве рассматривает вариант сокращения российской группировки в Сирии, при этом в стране останутся военная полиция, военные советники и силы, необходимые для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, прежде всего системы ПВО, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на военно-дипломатические источники. В Кремле изданию сообщили, что подобные решения не анонсируются, а в Минобороны заявили, что таких планов нет.

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    "Российские власти рассматривают вариант с выводом из Сирии части своих сил и средств. По данным Минобороны РФ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется", — пишет издание.

    "Если план реализуется, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники. Источники "Ъ" утверждают: смешанная авиагруппа ВКС может быть сокращена, но системы ПВО, прикрывающие российские объекты, в республике останутся", — продолжает газета.

    Источники газеты "сообщили, что план предполагает частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим (провинция Латакия) и отправку части воинского контингента (в том числе инженерного и технического персонала) из республики в места постоянной службы", но оговорились, что решения пока не принято, пишет "Коммерсант".

    "Подобные решения не анонсируются", — заявил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В Минобороны газете заявили, что планов по сокращению группировки российских вооруженных сил в Сирии нет.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 процентов территории Сирии уже освобождено от террористов.

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