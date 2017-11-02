Белый дом обвиняет РФ в подрыве работы миссии ООН-ОЗХО в Сирии

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Белый дом в среду обвинил Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Попытки России подорвать и закрыть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрируют бездушное неуважение к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважение международных норм", — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, поступившем в РИА Новости.

В заявлении Белого дома также отмечается, что "США просит Совбез ООН продлить мандат Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для того, чтобы мы могли выявить исполнителей этих ужасных атак и дать ясный сигнал о том, что использование химического оружия не будет прощаться".

РФ в начале прошлой недели заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября.

Как указали в МИД РФ, Россия проголосовала против американского проекта резолюции по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН, назвав основной из них невозможность "бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач", без чего "невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки".

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В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что РФ стояла "у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления", а российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть установлены и понести заслуженное наказание.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт.

Во вторник постпредство РФ в ООН направило в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН предварительные оценки российских специалистов вышедшего на прошлой неделе доклада.

Российские специалисты отметили, что ответственность за атаку в Умм-Хоше "возложена на ИГИЛ только на том основании, что другие действовавшие в этом районе вооруженные неправительственные формирования в отличие от ИГИЛ "никогда не были замечены в использовании иприта". Такую методологию в Москве назвали "дилетантской".

В случае с инцидентом в Хан-Шейхуне "в докладе присутствуют лишь голословные утверждения со ссылкой на "вещественные доказательства", полученные от все той же оппозиции, аффилированных с ней НПО, мнения и оценки неких анонимных "независимых" институтов и экспертов", говорилось в письме.