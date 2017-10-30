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    В Виннице авто влетело на остановку трамвая. Появилось видео

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    Автомобиль Opel Astra утром 28 октября вылетел на тротуар у перекрестка улиц Соборной и Театральной возле остановки трамвая, едва не сбив пешехода.
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    По данным отдела коммуникаций ГУНП в Винницкой области, патрульные заметили, что за рулем находится нетрезвый, когда машина ехала по улице Блока. Инспекторы хотели остановить водителя, но он лишь ускорился. На ул. Соборной нарушитель не справился с управлением и въехал в пешеходную зону площади Небесной сотни, едва не задев человека, шедшего по тротуару. 

    Как отметили в полиции, вскоре авто остановилось и из иномарки вышли двое, которые попытались скрыться, но были задержаны.

    Освидетельствование водителя показало, что в его крови находилось 0,77 ‰ алкоголя. На 25-летнего парня составили три протокола.

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