В Виннице авто влетело на остановку трамвая. Появилось видео

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Винницкой области, патрульные заметили, что за рулем находится нетрезвый, когда машина ехала по улице Блока. Инспекторы хотели остановить водителя, но он лишь ускорился. На ул. Соборной нарушитель не справился с управлением и въехал в пешеходную зону площади Небесной сотни, едва не задев человека, шедшего по тротуару.

Как отметили в полиции, вскоре авто остановилось и из иномарки вышли двое, которые попытались скрыться, но были задержаны.

Освидетельствование водителя показало, что в его крови находилось 0,77 ‰ алкоголя. На 25-летнего парня составили три протокола.

Смотрите также: Смертельный ураган в Европе: сорванные крыши и раздавленные авто