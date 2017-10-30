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30.10.201712:01
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    Фотоленты

    Смертельный ураган в Европе: сорванные крыши и раздавленные авто

    (обновлено: )226
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Axel Schmidt
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Axel Schmidt
    Ураган в Центральной Европе
    Wolfgang Runge / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    Daniel Bockwoldt / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    Bodo Marks / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    Swen Pfortner / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    Bodo Marks / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Fabian Bimmer
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Fabian Bimmer
    Ураган в Центральной Европе
    Christian Charisius / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Fabian Bimmer
    Ураган в Центральной Европе
    Bernd Marz / dpa / AFP
    Ураган в Центральной Европе
    Bodo Marks / dpa / AFP

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    Семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганом "Герварт" в Германии, Польше и Чехии, сообщают в понедельник европейские СМИ.

    Ранее сообщалось, что количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до шести.

    Ураган Герварт в Европе
    канал N24 в youtube
    Мощный ураган "Герварт" в Европе: число жертв продолжает расти

    Как отмечается, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два — в Чехии.

    Смотрите также: Ураган в США: затопленные улицы, порванные провода

    Ураган обрушился на центральную и северную части Германии. Как ранее сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

    На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

    По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

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