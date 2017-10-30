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    Матиос сообщил шокирующие подробности ситуации с охраной складов ВСУ

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    Взрывы под Винницей: расследование (147)

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    Генеральный штаб запретил запускать военных прокуроров на территорию военных частей для исследования и проверки состояния хранения и охраны складов, заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
    Телеканал ZIK на Youtube

    "Как бы меня завтра не обзванивали белые и всякие другие телефоны, я скажу — охрана военных арсеналов никчемная", — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK.

    Кроме того, по его словам, Генеральный штаб запретил запускать военных прокуроров на территорию военных частей для проверки состояния хранения и охраны складов.

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    "После взрывов в Калиновке, военные прокуроры в рамках уголовного производства направились проверять состояние хранения и охраны других складов, которые еще остались. Но по распоряжению начальника Генерального штаба было запрещено запускать военных прокуроров на территорию воинских частей ", — сообщил военный прокурор.

    Позднее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что охрана арсеналов, баз, складов и других воинских частей в Украине усилена в связи с ростом террористических угроз.

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