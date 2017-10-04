Как в Раде распинали генералов за трагедию в Винницкой области

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что с момента трагедии на складе боеприпасов под Винницей прошло больше недели, к расследованию ЧП власти приступили только сейчас. Хотя, привыкнув, в основном, заниматься не конкретной работой, а ее имитацией, власти и в этом резонансном случае, похоже, не намерены изменять своим принципам.

Допрос с пристрастием

По крайней мере, именно такие выводы направшиваются после посещения состоявшегося в среду заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. О том, что мероприятие будет иметь мало общего с всесторонним расследованием и выяснением причин трагедии стало понятно уже самого начала. О чем можно говорить, если приглашенный на заседание министр обороны Степан Полторак в этот момент находился за границей, а его коллега глава Генштаба Виктор Муженко даже не удосужился прислать объяснения своему отсутствию.

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Так что, на призванных заменить высокое начальство двух генералов еще до начала заседания было больно смотреть. Понимая, что именно им достанется за грехи руководства, военные смиренно ожидали худшего. И вскоре оно случилось — в лице главы профильного комитета Сергея Пашинского. Заявившись на заседание со значительным опозданием, один из лидеров "партии ястребов" сходу начал допрос с пристрастием.

kmu.gov.ua Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке

Вопросы в никуда

Как только военные чины пытались выстроить оправдательную линию, Пашинский тут же выбивал у них почву из под ног. Погоны на плечах и почтенная седина генералов одиозного депутата, казалось, ничуть не смущала.

"То же самое вы тут рассказывали нам в марте, когда произошли взрывы на военной базе возле Балаклеи. Какие выводы будем делать? Вам выделили триста миллионов, куда они ушли?", — буквально закипал один из лидеров "Народного фронта".

Когда же военные, больше напоминавшие в этот момент провинившихся школьников, по бумажке начинали знакомить присутствующих с общим положением дел, Пашинский вновь не выдерживал.

"То есть, я правильно понимаю, у нас все прекрасно?!", — не унимался он.

В какой-то момент один из генералов-докладчиков не выдержав, что его заставляют краснеть и бледнеть, буквально вспылил.

"Господин Пашинский, вы задаете нам вопросы и тут же сами на них отвечаете!"

За что тут же получил замечание от коллеги Пашинского по фракции бывшего АТОшника Андрея Тетерука.

"Чего вы кричите? Вы тут голосом не берите!", — поставил военных на место наверняка низший их по званию депутат-командир.

Масло в огонь

По большому счету, депутатов на комитете интересовали не сколько причины трагедии под Калиновкой, а то куда делись деньги, которые государство выделило оборонному ведомству на обеспечение должной охраны военных складов.

"Я тут задаю конкретные вопросы. Сколько вам было выделено в год, и сколько денег за это время было потрачено. Называйте цифры", — продолжал негодовать Пашинский.

Прекрасно вписывался в общую картину допроса-обвинения специально приглашенный на Комитет эксперт, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. С задачей подливания масла в огонь, он, похоже справился на "отлично". Говоря об уровне безопасности на базе в Балаклее и базе в Калиновке, специалист провел аналогию между "Мерседесом" и "Запорожцем".

"Там нет мест охраны, обеспечения охраны, видеонаблюдения. Боеприпасы лежали на земле, просто на открытом воздухе. Снаряды тридцать лет лежали в ящиках и никогда не перекладывались", — констатировал эксперт.

Муженко — в отставку

К слову, примерно такая же ситуация наблюдается и на других крупных складах боеприпасов в Украине. Выступая на заседании, депутаты, которые за неделю побывали там с инспекцией констатировали — низкий уровень безопасности может привести Украину к новым "балаклеям" и "калиновкам".

Не удивительно, что по итогам заседания Комитет принял решение обратиться к президенту Петру Порошенко относительно увольнения начальника Генштаба Виктора Муженко. За такое решение проголосовали большинство членов комитета. Генералы-заместители, выдержав публичную порку, с чувством выполненного долга отправились восвояси.