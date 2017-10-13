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    Продолжается разминирование складов под Винницей, обезврежены 2,5 тыс снарядов

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    Взрывы под Винницей: расследование (146)

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    По информации ГСЧС, на складах обследовано на наличие взрывоопасных предметов 23,657 тысячи гектаров территории, обнаружено и изъято 2,494 тысячи взрывоопасных предметов.
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Специалисты изъяли почти 2,5 тысячи взрывоопасных предметов во время обследования пятикилометровой зоны вокруг военного арсенала в Винницкой области, где в конце сентября взорвались боеприпасы, открытых очагов горения нет, сообщила в пятницу ГСЧС.

    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
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    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

    "Сводным пиротехническим отрядом Госслужбы Украины по ЧС проводится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 23,657 тысячи гектаров территории, обнаружено и изъято 2,494 тысячи взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС.

    По данным ведомства, по состоянию на утро пятницы открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено два пожарных танка и две инженерные машины разграждения Минобороны Украины.

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