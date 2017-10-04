Минобороны просит дополнительные 100 млн грн на охрану складов

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины просит в проекте госбюджета на 2018 год увеличить финансирование утилизации боеприпасов и обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил на 13%, или на 100 млн гривен до 434,2 млн гривен. Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Українських Новин".

В частности, проектом госбюджета на 2018 год (законопроект №7000 от 15 сентября) предлагается выделить Минобороны 334 219,1 тыс. гривен (309,5 млн гривен — общий фонд, 24,7 млн гривен — специальный фонд) на бюджетную программу "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины".

В то же время в ответе на запрос министерство сообщило, что дополнительная потребность на данную программу в 2018 году составляет 100 млн гривен.

Читайте также: Очень богатая страна. Калиновка, Балаклея — взрывов на миллиард

В минувший вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Открыто дело по статье "диверсия".