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    Токсичный дым над Полтавой. Пожар на центральном рынке города

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    На месте происшествия работали около полусотни спасателей. Тушение затруднял токсичный дым от пластика, которым обшиты большинство магазинов.
    Канал на Youtube ГУ ДСНС України у Полтавській області

    На центральном рынке Полтавы в понедельник вечером вспыхнул крупный пожар, в результате чего едким дымом накрыло полгорода.

    Как сообщается, загорелись около 10 магазинов с автомобильными шинами, пластиковой посудой, полиэтиленом, книгами и одеждой. Возгорание произошло в 17.30. Очевидцы рассказывают, что видели на крыше людей, которые проводили сварочные работы, через некоторое время начался пожар.

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    На месте работали около полусотни спасателей. Тушение затруднял токсичный дым от пластика, которым обшиты большинство магазинов. Возгорание было ликвидировано в 21.30. Причины пожара и ущерб устанавливаются. 

    Как сообщалось, вечером в понедельник в Белой Церкви (Киевская область) произошел пожар на фармзаводе

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