В Киеве произошел мощный пожар на складе с пенопластом

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. В ночь на 24 сентября в Киеве на улице Вискозной, 17 произошел пожар на территории склада с большим количеством легковоспламеняющихся материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Отметим, что возгорание произошло в складском здании размером 160х55 метров на площади 2500 квадратных метров.

"Под действием высокой температуры произошло разрушение кровли по площади пожара, с дальнейшим распространением огня на площадь 3500 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось большим количеством легковоспламеняющихся материалов (полиматериалы, пенопласт, плинтуса, панели и др), которые находились на территории склада. Кроме того, давление в пожарных гидрантах этого объекта было недостаточным, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстоянии более 600 метров от пожара", – рассказывают представители ГСЧС.

Кроме того, отмечается, что пожар удалось ликвидировать лишь после того, как сотрудники "Киевэнерго" отключили объект от электроснабжения.

"Из одного из помещений пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив взрывов. Спасателями было не допущено распространение огня на склад с алкогольными напитками", – добавляют спасатели в своем сообщении.

Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

К слову, к тушению пожара было привлечено 26 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 120 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Также на месте инцидента работала оперативная группа.