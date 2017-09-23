Массовая драка произошла во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке

Пять протестующих, прервавших выступление президента Турции Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке, были задержаны, сообщает газета New York Times.

Эрдоган выступал с речью на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis, когда один из присутствующих мужчин закричал: "Ты террорист. Убирайся из моей страны!". После этого началась потасовка, которую запечатлели камеры, расположенные в зале.

На кадрах видно, как протестующих, которых бьют и толкают присутствующие в зале, выводит наружу охрана. Сотрудники безопасности также удалили по меньшей мере одного человека, нападавшего на протестующих.

По словам одной из участниц акции протеста Меган Бодетт (Meghan Bodette), их целью было "обратить внимание на военные преступления турецкого государства и нарушения прав человека против курдского народа" как в Турции, так и в Сирии.

По сообщению департамента полиции Нью-Йорка, около пяти протестующих были "ненадолго задержаны". Никого не арестовали, и никто не пострадал.

Отметим, это уже не первый подобный инцидент во время визита президента Турции в США. В мае возле резиденции посла Турции в Вашингтоне произошла стычка между охранниками Эрдогана и участниками акции протеста. Находившийся в американской столице турецкий лидер, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.