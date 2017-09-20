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    Турция потратила на прием беженцев $30 млрд – Эрдоган

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    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что на прием беженцев из Сирии и Ирака с учетом средств бюджета и общественных организаций его страна потратила около 30 миллиардов долларов.
    Сирийские беженцы стоят в очереди на регистрацию
    JOSEPH EID / AFP

    Беженцы из Ливии. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Турция потратила из разных источников около 30 миллиардов долларов на прием беженцев из Сирии и Ирака, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    "Мировое сообщество оставило сирийский народ с его бедами один на один. Мы, принимая во внимание нашу общую историю и наши связи, не оставили их одних. У нас более 3 миллионов беженцев из Сирии и 200 тысяч из Ирака. Мы приняли все меры для того, чтобы остановить поток беженцев в сторону Европы. На их прием с учетом средств бюджета и общественных организаций мы потратили около 30 миллиардов долларов. От ЕС получили всего 820 миллионов из обещанных трех миллиардов евро. Призываю все международные организации сдерживать свои слова", — сказал Эрдоган, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, ранее Польша отказалась переселять на свою территорию беженцев, даже если такое решение примет суд ЕС.

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