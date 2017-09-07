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    Польша отказалась даже по решению суда переселять к себе беженцев

    (обновлено: )24850
    Глава МИД страны Витольд Ващковский заявил, что Польша будет защищаться: "Польская безопасность является более важной, чем такого рода опрометчивые решения европейских институтов".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 7 сен – РИА Новости Укриана. Польша отказывается переселять на свою территорию беженцев, даже если такое решение примет суд ЕС, заявил глава МИД страны Витольд Ващковский в эфире Польского радио.

    "Мы будем защищаться, потому что польская безопасность является более важной, чем такого рода опрометчивые решения европейских институтов", — сказал Ващиковский.

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    "Не будем выполнять это решение", — добавил он, отвечая на вопрос о возможном судебном разбирательстве.

    Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

    Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась.

    В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

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