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    Трамп и Эрдоган обсудили достижение мира на Ближнем Востоке

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    Президент Трамп в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе по повышению региональной стабильности.
    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, говорится в документе Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    "Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе по повышению региональной стабильности", — отмечается в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие торгового эмбарго в отношении Кубы.

    Смотрите также: Президент США впервые почти за 90 лет едет на Кубу

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