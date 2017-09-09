Трамп и Эрдоган обсудили достижение мира на Ближнем Востоке

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, говорится в документе Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе по повышению региональной стабильности", — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие торгового эмбарго в отношении Кубы.

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