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12.09.201717:13
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    Париж охватили протесты, в ход пошел слезоточивый газ. Онлайн-трансляция

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    Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста против реформы трудового законодательства, передает корреспондент РИА Новости.
    Sputnik France/Facebook

    Пешая колонна, в которой собрались десятки тысяч человек, направилась от площади Бастилии в направлении площади Италии вскоре после 14.00 местного времени (15.00 по Киеву).

    Шествие проходит в достаточно спокойной обстановке, однако молодые люди, одетые в тёмную одежду, устраивают столкновения с правоохранителями на пути следования колонны. Хулиганы зажигают дымовые шашки и файеры, а также выкрикивают оскорбительные лозунги, полиция отвечает распылением газа.

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    Также молодые люди наносят ущерб зданиям на бульваре, по которому идет процессия, например оставляют надписи маркерами и закрашивают объективы уличных камер видеонаблюдения.

    Ранее близ Парижа прошла антитеррористическая операция.

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