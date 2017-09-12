Париж охватили протесты, в ход пошел слезоточивый газ. Онлайн-трансляция

Пешая колонна, в которой собрались десятки тысяч человек, направилась от площади Бастилии в направлении площади Италии вскоре после 14.00 местного времени (15.00 по Киеву).

Шествие проходит в достаточно спокойной обстановке, однако молодые люди, одетые в тёмную одежду, устраивают столкновения с правоохранителями на пути следования колонны. Хулиганы зажигают дымовые шашки и файеры, а также выкрикивают оскорбительные лозунги, полиция отвечает распылением газа.

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Также молодые люди наносят ущерб зданиям на бульваре, по которому идет процессия, например оставляют надписи маркерами и закрашивают объективы уличных камер видеонаблюдения.

Ранее близ Парижа прошла антитеррористическая операция.