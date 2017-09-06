Близ Парижа проходит антитеррористическая операция

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду полиция Франции проводит антитеррористическую операцию в пригороде Парижа Вильжюиф, где ранее была обнаружена взрывчатка, известная как "мать сатаны" (трипероксид ацетона), передает портал France Info.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку. Позднее там же нашли другие предметы, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ.

По информации телеканала BFMTV, там были найдены газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода.

Французские правоохранители задержали двоих человек по подозрению к причастности к обнаруженным веществам.

Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.