наверх
06.09.201718:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Близ Парижа проходит антитеррористическая операция

    (обновлено: )227
    В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы Франции полицейские обнаружили взрывчатку. Позднее там же нашли другие предметы, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ.
    Спецоперация полиции под Парижем
    REUTERS Christian Hartmann

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду полиция Франции проводит антитеррористическую операцию в пригороде Парижа Вильжюиф, где ранее была обнаружена взрывчатка, известная как "мать сатаны" (трипероксид ацетона), передает портал France Info.

    Новое потрясение пережили в среду жители парижского пригорода Сен-Дени. Видео
    Канал Euronews на youtube
    Жители парижского пригорода Сен-Дени рассказывают об атаке террористов

    В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку. Позднее там же нашли другие предметы, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ.

    По информации телеканала BFMTV, там были найдены газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода.

    Французские правоохранители задержали двоих человек по подозрению к причастности к обнаруженным веществам.

    Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министерство иностранных дел Украины
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Верховная рада
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии