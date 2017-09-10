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10.09.201712:07
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    Саакашвили возвращается. Из Киева на границу прибыли автобусы с полицией

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (362)

    (обновлено: )161
    Несколько автобусов полиции из Киева прибыли в пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, сообщается на странице UMN в Facebook, где также выложено соответствующее видео.
    facebook.com/UkrMediaNetwork

    Михаил Саакашвили, несмотря на высокие риски экстрадиции, намерен в воскресенье вернуться в Украину из Польши. Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу.

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    В свою очередь пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

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