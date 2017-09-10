Саакашвили возвращается. Из Киева на границу прибыли автобусы с полицией

Михаил Саакашвили, несмотря на высокие риски экстрадиции, намерен в воскресенье вернуться в Украину из Польши. Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу.

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В свою очередь пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.