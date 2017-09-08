В Подмосковье прямо на людей обрушилась часть кинотеатра

"Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", — рассказали в администрации городского округа.
Cтена обрушилась на две торговые палатки, расположенные вблизи здания. Еще одну палатку частично задело. Пять человек госпитализированы, в том числе ребенок.
Больше всех от упавшей стены бывшего кинотеатра в Балашихе пострадал 6-летний мальчик#балашиха #кинотеатрсоюз #чпhttps://t.co/dWtff6S9TK pic.twitter.com/cen4sIgZZi— Марат (@Marlon77775) 8 сентября 2017 г.
По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж конструкций здания.
Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу в подмосковной школе.