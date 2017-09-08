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    В Подмосковье прямо на людей обрушилась часть кинотеатра

    (обновлено: )4601
    Стена заброшенного кинотеатра "Союз" по улице Фадеева в подмосковной Балашихе обрушилась на торговые палатки, в результате чего, по предварительным данным, пострадали десять человек.
    Канал Сотрудник МЧС в Youtube

    "Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", — рассказали в администрации городского округа.

    Cтена обрушилась на две торговые палатки, расположенные вблизи здания. Еще одну палатку частично задело. Пять человек госпитализированы, в том числе ребенок.

    По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж конструкций здания.

    Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу в подмосковной школе.

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