В Подмосковье прямо на людей обрушилась часть кинотеатра

"Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", — рассказали в администрации городского округа.

Cтена обрушилась на две торговые палатки, расположенные вблизи здания. Еще одну палатку частично задело. Пять человек госпитализированы, в том числе ребенок.

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж конструкций здания.

Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу в подмосковной школе.