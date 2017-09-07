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    Киев

    В ГСЧС назвали одну из причин обрушения гаражей в Киеве

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    Представители взрывотехнической лаборатории главного управления Национальной полиции Украины в Киеве устанавливают причину разрушения гаражных боксов в Киеве.
    Обвал гаражных боксов в Печерском районе Киева
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Несколько гаражей обрушились в столице Украины, по предварительным данным, в результате взрыва, никто не пострадал, сообщило в четверг управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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    "Шестого сентября в 23.41 в оперативно-координационный центр главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о вероятном взрыве неизвестного происхождения в переулке Лабораторном, 9 Печерского района столицы. Вследствие вероятного взрыва без последующего возгорания произошло частичное разрушение перекрытий, стен и перегородок трех гаражных боксов. А также в двух гаражах повреждены два легковых автомобиля", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным Госслужбы по ЧС, на утро четверга работы по разборке завалов завершены, пострадавших на месте разрушения гаражей не обнаружено.

    Причина разрушения гаражных боксов устанавливается представителями взрывотехнической лаборатории главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, добавили в ведомстве.

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