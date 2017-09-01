Число погибших при обрушении дома в Мумбаи возросло до 34 человек

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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском городе Мумбаи, передает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Здание в районе Донгри на юге города обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 по Киеву). На месте работали несколько пожарных расчетов и сотрудники Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации, всего было задействовано порядка 200 человек. Поисково-спасательная операция продолжается в пятницу, поскольку под завалами могут находиться еще до десяти человек.

Точные причины происшествия неизвестны, но, по имеющимся данным, речь идет о здании, которое было построено 117 лет назад и еще в 2011 году было признано местными властями аварийным.

Инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.

Подобные инциденты происходят в Индии достаточно регулярно в сезон дождей (июнь-сентябрь). Виной тому становятся не столько обильные осадки, сколько нарушение норм безопасности при строительстве и эксплуатации зданий, в частности, использование некачественных стройматериалов.