Зима в августе. На Сочи обрушились несколько смерчей и выпал снег

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Несколько смерчей сформировались за сутки над Черным морем в районе Сочи, также снег выпал в горах Красной Поляны, сошли сели, сообщили спасатели и сотрудники администрации.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что во вторник на территории Сочи возможны формирования смерчей, ожидаются ливни с грозами, резкие подъемы уровня воды в реках, сход селей. По информации администрации Сочи, все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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"За сутки над Черным морем в акватории Сочи сформировалось порядка полутора десятков смерчей. Все они были в море, на сушу ни один не вышел. В Красной Поляне в результате ливня выпало около трех-шести миллиметров осадков, в Имеретинке — до 18 миллиметров. В целом обстановка стабильная, раненых и погибших нет", — рассказал РИА Новости заместитель начальника управления Гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Владимир Кондратенко.

maks-portal.ru Сели в Сочи

По сообщению пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, за прошедшие сутки спасатели несколько раз оказывали помощь жителям и гостям города Сочи.

"Во вторник сотрудники ЮРПСО МЧС и "Кубань-СПАС" эвакуировали 18 человек в поселке Красная Поляна, которые не могли проехать в населенный пункт из-за сошедших на дорогу селей. Медицинская помощь никому из людей не потребовалась. Вечером того же дня сотрудники ЮРПСО МЧС выехали в поселок Молдовка для оказания помощи местному населению — спасатели откачивали воду из подвальных помещений частных домов. Никто из жильцов не пострадал и в помощи врачей не нуждался", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Свои коррективы непогода внесла и в работу транспорта на курорте. Как заявили агентству в пресс-службе "Базэл Аэро", во вторник Международный аэропорт Сочи работал по скорректированному расписанию.

"Из-за проливного дождя и порывистого ветра на прилет и вылет были задержаны несколько авиарейсов. В связи с этим самолеты, направлявшиеся в Сочи из Уфы, авиакомпаний "КрасАвиа" и "Саратовские авиалинии" совершили посадку в аэропорту Анапы. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) в Сочи совершил временную посадку в аэропорту Краснодар. К 17.00 погода в районе аэропорта Сочи нормализовалась, все рейсы, совершившие посадку на запасных аэродромах, прибыли по месту назначения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

По информации администрации города, в горах Сочи, на высоте более двух тысяч метров, накануне выпал первый снег.

"Снег в конце августа — очень редкое явление для сочинских гор. Последние 20 лет такого точно не было. Появление первого снежного покрова на вершинах курорта — типичное явления для сентября-октября", — сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на представителя сочинского отделения Русского географического общества.

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Предупреждение по формированию смерчей над морем в районе Сочи продолжает действовать и в среду. По данным регионального управления МЧС России, в течение суток 30 и 31 августа над Черным морем на участке между населенными пунктами Магри и Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Также на территории Краснодарского края ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра, резкие подъемы уровня воды в реках, возможен сход селей, добавляют в ведомстве.

Ранее сообщалось о снеге в Швейцарии. Также в июле в Украине внезапно выпал снег.