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    Производители еды безнаказанно травят украинских потребителей - эксперт

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    Смертельно опасная еда. Кто ответит? (34)

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    Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что украинцы без поддержки государства не смогут ничего сделать в защите прав перед продавцом и производителем.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Мы живем с вами в двух параллельных реальностях. Одна реальность — это наша законодательная и нормативная база, которая уже практически европейская за редким исключением. А другая реальность — это то, что когда мы уходит в сферу реальной жизни, то здесь мы можем получить все, что угодно", — заявил Алексей Дорошенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Олег Рубан
    uacrisis.org
    Суши и не только. Рубан о санитарном состоянии заведений Киева

    Он добавил, что в настоящее время нарушен баланс между интересами производителя и покупателя в сторону производителя.

    Смотрите также: Кто еще не отравился суши? Соцсети о проблемах общепита

    По мнению Дорошенко, полномочий у государственных органов Госпотребслужбы на проверку торговых точек и сфер питания на сегодняшний день нет.

    Массовое отравление суши в начале июля в Киеве вызвало серьезный резонанс — число отравившихся достигло около 40 человек. Также, по данным главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрировано восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы.

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