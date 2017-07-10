Производители еды безнаказанно травят украинских потребителей - эксперт

"Мы живем с вами в двух параллельных реальностях. Одна реальность — это наша законодательная и нормативная база, которая уже практически европейская за редким исключением. А другая реальность — это то, что когда мы уходит в сферу реальной жизни, то здесь мы можем получить все, что угодно", — заявил Алексей Дорошенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он добавил, что в настоящее время нарушен баланс между интересами производителя и покупателя в сторону производителя.

Смотрите также: Кто еще не отравился суши? Соцсети о проблемах общепита

По мнению Дорошенко, полномочий у государственных органов Госпотребслужбы на проверку торговых точек и сфер питания на сегодняшний день нет.

Массовое отравление суши в начале июля в Киеве вызвало серьезный резонанс — число отравившихся достигло около 40 человек. Также, по данным главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрировано восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы.