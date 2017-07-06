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    Беспорядки в Венесуэле. Сторонники президента избивают депутатов

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    Венесуэла: штурм парламента, атака на Верховный суд (31)

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    Сторонники действующей власти в Венесуэле совершили очередную атаку на парламент страны, заблокировав его. В результате столкновений серьезно пострадали оппозиционные депутаты.
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    Массовые беспорядки и столкновения произошли в столице Венесуэлы Каракасе перед зданием парламента страны.

    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    @SalvaBenasayag
    Атака в Венесуэле: попытка переворота или бунт одиночки

    Накануне сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали Национальную ассамблею, а затем ворвались в нее. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, а также несколько сотрудников парламента.

    Смотрите также — Венесуэла: штурм парламента, атака с вертолета и танки на улицах

    Напомним, в конце июня сторонники президента Николаса Мадуро уже штурмовали здание парламента Венесуэлы, тогда пострадали несколько депутатов и журналистов. 

    В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже около 80 человек.

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