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    Из захваченного парламента Венесуэлы началась массовая эвакуация

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    Эвакуация началась после многочасового захвата здания оппозиционного парламента группой людей. Всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу.
    Пострадавшие во время захвата парламента Венесуэлы
    @NTN24ve

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Власти начали эвакуацию людей, находящихся в здании национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает телеканал NTN24.

    @NTN24ve
    Пострадавший во время столкновений депутат парламента Венесуэлы

    Эвакуация началась после многочасового захвата здания оппозиционного парламента группой людей. По данным спикера ассамблеи Хулио Борхеса, всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу.

    Смотрите также: Атака вертолета на верховный суд Венесуэлы

    Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали Национальную ассамблею, а затем ворвались в нее. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, а также несколько сотрудников парламента.

    Напомним, в конце июня сторонники президента Николаса Мадуро уже штурмовали здание парламента Венесуэлы, тогда пострадали несколько депутатов и журналистов. 

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