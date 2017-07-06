Из захваченного парламента Венесуэлы началась массовая эвакуация

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Власти начали эвакуацию людей, находящихся в здании национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает телеканал NTN24.

@NTN24ve Пострадавший во время столкновений депутат парламента Венесуэлы

Эвакуация началась после многочасового захвата здания оппозиционного парламента группой людей. По данным спикера ассамблеи Хулио Борхеса, всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу.

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Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали Национальную ассамблею, а затем ворвались в нее. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, а также несколько сотрудников парламента.

#ENVIVO Evacúan a diputados y medios de comunicación tras 9 horas de asedio a la AN venezolana #5Jul https://t.co/YshmHgLZTP — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 5 июля 2017 г.

Напомним, в конце июня сторонники президента Николаса Мадуро уже штурмовали здание парламента Венесуэлы, тогда пострадали несколько депутатов и журналистов.