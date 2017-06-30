наверх
30.06.201722:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Густой черный дым окутал Сумы

    (обновлено: )62610
    Днем в пятницу произошел пожар на складе с шинами в Сумах. Из разных районов города был виден черный дым. Инцидент произошел на улице Ивана Пиддубного (ранее Воеводина).
    Сергей Генерал/Youtube

    "По предварительным данным, никто не пострадал", — сообщает местное издание Данкор Онлайн.

    Причина пожара пока не известна.

    Как информирует пресс-служба ГСЧС, о возгорании сообщил случайный прохожий, который обнаружил сильное задымление. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что загорелось вторичное сырье, а именно отработанное масло, резинотехнические изделия и предметы медицинского назначения.

    "Пожарным удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом депо, в котором стоял дизель-локомотив, заправленный 4 тонами дизтоплива. Еще один локомотив был отбуксирован работниками предприятия до прибытия пожарных", — сказано в сообщении.

    Пожар был ликвидирован в 17:07.

    ГСЧС Украины
    Пожар в Сумах, 30 июня 2017

    Всего к ликвидации пожара было привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

    Причины пожара устанавливаются, погибших и травмированных нет.

    В январе в Сумах произошел масштабный пожар в спортклубе. Жертв не было.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Золотарев: о реальной реинтеграции Донбасса сегодня речь не идет. Видео
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест