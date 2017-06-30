Густой черный дым окутал Сумы

"По предварительным данным, никто не пострадал", — сообщает местное издание Данкор Онлайн.

Причина пожара пока не известна.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, о возгорании сообщил случайный прохожий, который обнаружил сильное задымление. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что загорелось вторичное сырье, а именно отработанное масло, резинотехнические изделия и предметы медицинского назначения.

"Пожарным удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом депо, в котором стоял дизель-локомотив, заправленный 4 тонами дизтоплива. Еще один локомотив был отбуксирован работниками предприятия до прибытия пожарных", — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 17:07.

ГСЧС Украины Пожар в Сумах, 30 июня 2017

Всего к ликвидации пожара было привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Причины пожара устанавливаются, погибших и травмированных нет.

В январе в Сумах произошел масштабный пожар в спортклубе. Жертв не было.