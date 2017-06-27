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    Органы безопасности знали о пожароопасной обшивке зданий в Лондоне

    (обновлено: )1810
    По данным СМИ, сотрудники организации пожарной охраны, которые сейчас проводят проверку высоток на противопожарную безопасность, в прошлом году сообщали правительству страны о легковоспламеняющейся облицовке зданий.
    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Правительство Великобритании и органы безопасности страны знали о том, что облицовка жилых высоток в Лондоне огнеопасна, сообщает телеканал Sky News.

    По данным телеканала, сотрудники организации пожарной охраны, которые сейчас проводят проверку высоток на противопожарную безопасность, в прошлом году сообщали правительству страны о легковоспламеняющейся облицовке зданий. Тем не менее они также отмечали, что общие строительные нормы соответствуют требованиям.

    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS Toby Melville
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    "За исключением одного или двух несчастных случаев нет никаких доказательств в расследованиях пожаров BRE Global … достаточных, чтобы предположить, что текущие рекомендации по строительным нормам … не соответствуют своей цели", — сообщается в документах организации пожарной охраны BRE Global, которые приводит телеканал.

    Кроме того, согласно документам организации, количество горючих материалов, применяемых в строительстве, возросло.

    После пожара в лондонском 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, унесшего жизни по меньшей мере 79 человек, британские власти проводят проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов. По ее результатам выяснилось, что требованиям не отвечает облицовка десятков зданий в 25 регионах страны.

    Скотланд-Ярд ранее сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

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