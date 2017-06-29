наверх
29.06.201723:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Спасатели оценили угрозу ЧАЭС от пожара в зоне отчуждения

    (обновлено: )21
    По словам начальника ГУ ГСЧС Василия Слободяника, пожар не несет никакой угрозы ЧАЭС, потому что он произошел "почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка".
    Зона отчуждения ЧАЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. На данный момент нет предпосылок, чтобы пожар в зоне отчуждения перекинулся на атомную электростанцию, сообщил начальник ГУ ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.

    Последствия пожара на Крещатике
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Разрушительный пожар в центре Киева: последствия

    "Пока, я думаю, и в дальнейшем, (пожар — Ред.) не несет никакой угрозы, потому что это почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка. Ветер юго-западный. Пока никаких угроз для атомной станции я не вижу", — сказал он в комментарии "112 Украина". 

    Читайте также: Зону ЧАЭС нельзя будет использовать еще сотни тысяч лет – эксперт

    Слободяник сообщил, что на месте происшествия работают пожарные: "Сейчас от ГосЧС задействовали 16 единиц техники и 63 человека личного состава, от лесничества 17 единиц техники и 53 человека личного состава. От "Северной пущи" задействовали 3 автомобиля, которые дополнительно подвозят воду. Работы по тушению продолжаются. Распространения не наблюдается".

    Как сообщалось, пожар на территории лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул в четверг. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр финансов Александр Данилюк
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Донецкий национальный университет экономики и торговли. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест