Спасатели оценили угрозу ЧАЭС от пожара в зоне отчуждения

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. На данный момент нет предпосылок, чтобы пожар в зоне отчуждения перекинулся на атомную электростанцию, сообщил начальник ГУ ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.

"Пока, я думаю, и в дальнейшем, (пожар — Ред.) не несет никакой угрозы, потому что это почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка. Ветер юго-западный. Пока никаких угроз для атомной станции я не вижу", — сказал он в комментарии "112 Украина".

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Слободяник сообщил, что на месте происшествия работают пожарные: "Сейчас от ГосЧС задействовали 16 единиц техники и 63 человека личного состава, от лесничества 17 единиц техники и 53 человека личного состава. От "Северной пущи" задействовали 3 автомобиля, которые дополнительно подвозят воду. Работы по тушению продолжаются. Распространения не наблюдается".

Как сообщалось, пожар на территории лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул в четверг.