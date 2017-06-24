ЧЕ по боксу. Победа украинца Выхриста над россиянином Бабаниным

Четверо представителей нашей Украины поборются за золотые награды на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Харькове.

В пятницу, 23 июня, в харьковском дворце спорта "Локомотив" прошли полуфинальные поединки континентального первенства. Их итогом стали победы украинцев Николая Буценко (весовая категория до 56 кг), Юрия Шестака (до 60 кг) и Александра Хижняка (до 75 кг). Все они выступят 24 июня в финалах.

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Тоже с медалями, но бронзового достоинства, завершили турнир Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг), проигравших полуфинальные поединки.

"Вишенкой на торте" в пятничный вечер стала победа украинца Виктора Выхриста над Максимом Бабаниным из России в тяжелой весовой категории (свыше 91 кг). Несмотря на рассечение брови, украинец довел бой до победы.