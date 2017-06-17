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    Спорт

    В Запорожье скончался известный боксер

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    Заслуженный тренер Украины, судья Всемирной категории по боксу Юрий Беладзе когда-то был судьей на соревнованиях вместе с легендарным Мухаммедом Али.
    Юрий Беладзе
    Владимир Сосуновский / Facebook

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 июня, в Запорожье скончался почетный гражданин города, президент областной федерации бокса Юрий Беладзе. Об этом сообщил его коллега Владимир Сосуновский на своей странице в Facebook.

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    Он ушел из жизни на 79 году.

    Заслуженный тренер Украины, судья Всемирной категории по боксу когда-то был судьей на соревнованиях вместе с легендарным Мухаммедом Али. 

    Главным кредо Юрия Беладзе было забрать молодежь с улиц и привести их в спорт.

    Беладзе воспитал множество спортсменов, среди которых чемпионы Украины и призеры международных соревнований. Сейчас в основанном им боксерском клубе "Боевые перчатки" тренирует спортсменов его внук — Артур Беладзе.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее сообщалось, что ивуарийский футболист Шейк Тиоте скончался в понедельник в Китае. Сначала он потерял сознание во время тренировки, после чего был доставлен в больницу, где врачи не сумели спасти ему жизнь.

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