В Запорожье скончался известный боксер

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 июня, в Запорожье скончался почетный гражданин города, президент областной федерации бокса Юрий Беладзе. Об этом сообщил его коллега Владимир Сосуновский на своей странице в Facebook.

Он ушел из жизни на 79 году.

Заслуженный тренер Украины, судья Всемирной категории по боксу когда-то был судьей на соревнованиях вместе с легендарным Мухаммедом Али.

Главным кредо Юрия Беладзе было забрать молодежь с улиц и привести их в спорт.

Беладзе воспитал множество спортсменов, среди которых чемпионы Украины и призеры международных соревнований. Сейчас в основанном им боксерском клубе "Боевые перчатки" тренирует спортсменов его внук — Артур Беладзе.

Скриншот с сайта Facebook

Ранее сообщалось, что ивуарийский футболист Шейк Тиоте скончался в понедельник в Китае. Сначала он потерял сознание во время тренировки, после чего был доставлен в больницу, где врачи не сумели спасти ему жизнь.