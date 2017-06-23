Харьковские ультрас извинились за беспорядки, перечислив свои заслуги

Ультрас харьковского "Металлиста" записали видеообращение, в котором принесли извинения за участие в беспорядках на НСК "Олимпийский" в Киеве во время финала чемпионата Украины среди аматорских команд.

Напомним, в понедельник, 19 июня, в столице на НСК "Олимпийский" произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

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На 75-й минуте при счете 4:0 в пользу "Агробизнеса" болельщики "Металлиста-1925" сначала зажгли файеры на трибунах, а после выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами "Агробизнеса". Позже харьковчане направились к центральным секторам, где тоже началась массовая потасовка. Матч был остановлен, позже "Агробизнес" наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.

"В последние годы общество радикализировалось до крайней степени и мало кто в состоянии взвешенно и аргументированно анализировать происходящее. Большинство людей считают свою позицию единственной верной и категорически не приемлют альтернативные взгляды. А признавать свои ошибки способны считанные единицы.

Не воспользовался возможностью бросить камень в наш огород только ленивый. Несмотря на признание нами своей ошибки, злопыхатели без устали смаковали и злорадствовали. Ну ничего, нам не привыкать, о короткой памяти общества мы знаем не по наслышке. Но уж очень интересно, способен ли хоть один из злорадствующих публично признать свои ошибки, как это сделали мы? Или там все святые, а мы единственная и главная беда Украины?

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В общем это риторика. А ниже видео к пострадавшим. Скорейшего всем выздоровления", — говорится в комментарии к видео, опубликованному на странице Ultras FCMK в Facebook.

Как сообщалось, среди тех, кто пострадал в результате беспорядков, устроенных харьковскими фанатами, оказался и тренер ФК "Агробизнес".Олег Сабуцкий.