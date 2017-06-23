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    Чемпионат Европы по боксу: три украинца пробились в финал

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    Полуфинальные поединки выиграли украинские боксеры Юрий Шестак (на фото), Николай Буценко и Александр Хижняк. В вечерней программе полуфинальных поединков выступят еще двое украинцев: Евгений Барабанов и Виктор Выхрист.
    Боксер Юрий Шестак
    dozor.kharkov.ua

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Украинцы Юрий Шестак, Николай Буценко и Александр Хижняк вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит во дворце спорта "Локомотив" в Харькове.

    Николай Буценко, выступающий в категории до 56 кг, единогласным решением судей победил представителя Ирландии Курта Уокера.

    Александр Хижняк (категория до 75 кг) также очень уверенно победил Сальваторе Кавальяро из Италии. Счет 5:0.

    Российский боксер Георгий Кушиташвили
    rusboxing.ru
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    "Юрий Шестак (весовая категория до 60 кг) в непростом и равном бою сумел пройти англичанина Каллума Френча. Счет — 3:2. Шестак — наш третий финалист", — сообщает "Укринформ".

    Дмитрий Замотаев (вес до 52 кг) завершил свои выступления на чемпионате. В полуфинале он проиграл болгарину Даниэлю Асенову. Замотаев получит бронзовую медаль.

    В пятницу в вечерней программе полуфинальных поединков выступят еще двое украинцев: Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).

    Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации, направлявшейся в Харьков на чемпионат Европы, было отказано во въезде на территорию Украины, после чего всех задержанных депортировали.

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