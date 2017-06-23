Чемпионат Европы по боксу: три украинца пробились в финал

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Украинцы Юрий Шестак, Николай Буценко и Александр Хижняк вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит во дворце спорта "Локомотив" в Харькове.

Николай Буценко, выступающий в категории до 56 кг, единогласным решением судей победил представителя Ирландии Курта Уокера.

Александр Хижняк (категория до 75 кг) также очень уверенно победил Сальваторе Кавальяро из Италии. Счет 5:0.

"Юрий Шестак (весовая категория до 60 кг) в непростом и равном бою сумел пройти англичанина Каллума Френча. Счет — 3:2. Шестак — наш третий финалист", — сообщает "Укринформ".

Дмитрий Замотаев (вес до 52 кг) завершил свои выступления на чемпионате. В полуфинале он проиграл болгарину Даниэлю Асенову. Замотаев получит бронзовую медаль.

В пятницу в вечерней программе полуфинальных поединков выступят еще двое украинцев: Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).

Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации, направлявшейся в Харьков на чемпионат Европы, было отказано во въезде на территорию Украины, после чего всех задержанных депортировали.