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    "У меня есть русский парень". Премьер Австралии спародировал Трампа

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    В ходе ежегодного зимнего бала в парламенте австралийский премьер пошутил насчет своей встречи с Трампом, состоявшейся в Нью-Йорке в прошлом месяце и ставшей его первой личной встречей с новым американским президентом.
    Канал shivudu gande на youtube

    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл огорчен тем, что запись его речи, где он пародировал президента США Дональда Трампа, просочилась в медиа; политик заверил, что целью его шутки был он сам, а не американский лидер, пишет газета Courier Mail.

    В ходе ежегодного зимнего бала в парламенте австралийский премьер пошутил насчет своей встречи с Трампом, состоявшейся в Нью-Йорке в прошлом месяце и ставшей его первой личной встречей с новым американским президентом.

    "Мы побеждаем в опросах. Мы побеждаем! Не в фейковых опросах. Это те, в которых мы не побеждаем. Мы побеждаем в реальных опросах. Знаете, онлайн-опросы. В них так легко одержать победу. У меня есть тот русский парень", — сказал Тернбулл, пытаясь изобразить Трампа и делая отсылку к обвинениям о "вмешательстве в американские выборы", звучавшим в адрес России.

    Премьер заявил, что прозвучавшие слова были "беззаботны и неофициальны", и пошутил, что на балу в следующем году он будет зачитывать исключительно выдержки из бюджета.

    Посольство США в Канберре сообщило, что отнеслось к высказыванию Тернбулла с юмором.

    "Мы понимаем, что мероприятие, прошедшее прошлой ночью, похоже на наш ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Мы относимся к этому с юмором, который подразумевался", — заявили в посольстве.

    Отмечается, что политики в ходе мероприятия разговаривали друг с другом свободно, будучи уверенными, что их слова не подлежат записи. "Комитет бала разочарован тем, что некоторые гости не исполнили просьбу о неразглашении", — сообщил президент парламентской пресс-галереи страны.

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