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    Пародия на вирусное видео про эксперта ВВС

    (обновлено: )7201
    После нашумевшего видео про эксперта ВВС, в кабинет которого во время эфира ворвались маленькие дети, в интернете появились многочисленные пародии.
    Канал TheEllenShow на канале youtube

    Напомним, что курьез произошел во время прямого включения на BBC World News 10 марта. Ведущий ВВС и эксперт рассуждали на тему развития ситуации в Южной Корее после импичмента президента. Посреди беседы дверь в комнату приоткрылась, и туда забежала маленькая дочка эксперта. Келли старался сохранять хладнокровие и продолжал беседу, пытаясь при этом отстранить от себя ребенка. Вскоре за девочкой в офис "въехал" и малыш на ходунках. Он активно пытался хвататься за стол, чтобы добраться до рабочего стола папы.

    Смотрите также: Курьез на ТВ: дети ворвались в прямой эфир BBC

    Келли улыбнулся и извинился за происходящее. Однако именно в это время в комнату ворвалась женщина, которая за доли секунды схватила дочку и "укатила" малыша на ходунках. При этом женщина пыталась как можно ниже пригнуться к полу, вероятно, надеясь не попасть в эфир.

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