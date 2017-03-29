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    В сети появилась пародия на промо-ролик к Евровидению

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (534)

    (обновлено: )11330
    Автор альтернативного промо сообщил, что в своем видео хотел обратить внимание на проблемы столицы - коммунальный транспорт, незаконные застройки, грязь и мусор.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В интернете появился альтернативный ролик-презентация Киева к Евровидению 2017.

    Автор видео Олег Ритвин разместил его на своей странице в Facebook.

    "Друзья, меня как и многих удивило официальное видео Города к евровидению и я решил сделать свой, альтернативный ролик. Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я бы хотел обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией, Подольский мост который "строят" более 20ти лет и конечно глобальная проблема грязи в Городе", — так прокомментировал видеоролик его автор.

    Ранее в сети был обнародован промо-ролик международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. Видео опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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