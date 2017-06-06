Брат Ющенко: в Древней Греции философы разговаривали на украинском

Брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной Рады, которого в эфире телеканала "Рада" назвали историком, Петр Ющенко, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.

В интервью государственному телеканалу он рассказал о существовании цивилизации, объединявшей 70 народностей, в состав которой входила и Украина, хотя и находилась на ее границе.

"Украина, которая стоит на границе, — да, Украина — это окраина, только окраина цивилизации", — сказал Ющенко.

Древнегреческие философы, по его словам, тоже говорили на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

Ранее Виктор Ющенко заявил, что в Донбассе идет не АТО, а одна из "национально-освободительных войн, в частности 24-я война Украины с Россией".