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    Брат Ющенко: в Древней Греции философы разговаривали на украинском

    (обновлено: )24814
    Брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной Рады, которого в эфире телеканала "Рада" назвали историком, Петр Ющенко, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.
    Канал RadaTVchannel

    Брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной Рады, которого в эфире телеканала "Рада" назвали историком, Петр Ющенко, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.

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    В интервью государственному телеканалу он рассказал о существовании цивилизации, объединявшей 70 народностей, в состав которой входила и Украина, хотя и находилась на ее границе.

    "Украина, которая стоит на границе, — да, Украина — это окраина, только окраина цивилизации", — сказал Ющенко.

    Древнегреческие философы, по его словам, тоже говорили на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

    Ранее Виктор Ющенко заявил, что в Донбассе идет не АТО, а одна из "национально-освободительных войн, в частности 24-я война Украины с Россией".

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