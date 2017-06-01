Появилось видео задержания известного спортсмена в США

По данным СМИ, полицейские остановили 41-летнего спортсмена рано утром в понедельник, 29 мая, в штате Флорида недалеко от своего дома. В результате Вудса забрали в полицейский участок, а спустя несколько часов он был освобожден под залог.

Как отмечает AP, при задержании спортсмен выглядел "очень сонным" и с трудом мог держать свои глаза открытыми. Позднее он заявил, что не был пьян, а причиной ареста стала "неожиданная реакция" на рецептурные лекарства, которые он принял.

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Согласно отчету полиции, в организме Вудса были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного. Отмечается, что все они вызывают сонливость, а инструкции по применению включают предупреждения об опасности вождения после приема, сообщает Р-Спорт.

Также в отчете сообщается, что при задержании полиция обнаружила Вудса спящим за рулем автомобиля, который заблокировал велосипедную дорожку, при этом оба колеса с водительской стороны были полностью спущенными, на дисках и обоих бамперах были небольшие повреждения, а задний фонарь с пассажирской стороны выпал.

Orlando Ramirez-USA TODAY Sports Гольфист Тайгер Вудс

Ранее сообщалось, что защитника ФК "Динамо" (Киев) Домагоя Виду лишили водительских прав сроком на год и оштрафовали за управление автомобилем в нетрезвом виде.