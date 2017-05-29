В Одессе задержали "смотрящего за общаком"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в понедельник задержали в Одессе так называемого "смотрящего на общаком" от известного "криминального авторитета".

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции, задержан "Вова Шушарик", который в Одессе якобы представляет интересы "вора в законе" Миндии Горадзе, известного как Лавасоглы Батумский и "Хромой".

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Задержанный контролировал своего рода кассу, которая формируется за счет доходов от преступной деятельности, добавили правоохранители.

У него также изъяты наркотики и незарегистрированное травматическое оружие.

Ранее полиция задержала и выдворила за пределы Украины "вора в законе" Левана Цинцадзе по прозвищу "Коста".