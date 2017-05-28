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    Российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ возле Пальмиры

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (282)

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    Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство", направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры 25 мая, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
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    "Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГИЛ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов", — сказал собеседник агентства.

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    Он добавил, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться.

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