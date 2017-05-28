Российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ возле Пальмиры

"Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГИЛ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов", — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться.