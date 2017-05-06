"Марш свободы" в Варшаве: на улицы вышли 90 тысяч человек - СМИ

Организатором марша выступила крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа". В акции также принимали участие и другие оппозиционные силы. Об этом сообщает TVN 24.

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В 13.30 марш отправился с Банковой площади в направлении площади Конституции, скандируя "Руки прочь от самоуправления" и "Здесь Польша". Перед началом шествия перед собравшимися выступили лидеры оппозиции.

По данным представителя мэрии Варшавы, в протестах принимали участие 90 000 человек. Впрочем, полиция приводит значительно меньшую цифру – 9 000 человек.

Участники акции пришли на марш с флагами Польши и Евросоюза, транспарантами, табличками с лозунгами, символикой профсоюзов, политических партий и неправительственных организаций. Кроме того, многие участники держали в руках синие воздушные шары – главный атрибут "Марша свободы".